Кортеж вице-президента США попал в аварию

Кортеж президента США Майкла Пенса попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Пострадал по крайней мере один полицейский мотоцикл.

Об этом директор по коммуникациям телекомпании C-SPAN Говард Мортман сообщил в Twitter.

"Автобус попал в небольшую аварию с самосвалом на пути к месту кампании за пределами Питтсбурга", - говорится в сообщении.

Напомним, водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые 14 июля устроили ДТП между Васильевкой и Мелитополем под Запорожьем, полиция привлекла к административной ответственности.

Отметим, в Одессе сегодня утром столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено", пострадали как минимум три человека.

Ранее сообщалось, что в середине июля в Одесской области произошли два смертельных ДТП. Жертвами двух аварий в целом стали 8 человек, также есть пострадавшие.