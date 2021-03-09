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Коррупция в медзакупках: в Литве проводят масштабное расследование

Автор: Андрей Козловский

В Литве правоохранители проводят масштабное расследование относительно предполагаемой коррупции в медицинских закупках. Десятки человек из учреждений государственного и частного сектора попали под подозрение.

Об этом сообщает LRT.

По результатам досудебного расследования, проводимого Службой специальных расследований (STT) - специальным антикоррупционным ведомством, сообщение о подозрении получил 51 человек. Среди них 29 представителей частных компаний, 22 должностных лица медицинских учреждений, 9 руководителей медицинских учреждений в столице и регионах.

Расследование в настоящее время охватывает транзакции 12 частных компаний, связанных с продажей лекарств и изделий медицинского назначения 14 медицинским учреждениям по результатам тендера. Они прошли непрозрачно и с нарушениями.

Собранные STT данные свидетельствуют о том, что компании-поставщики изделий медицинского назначения незаконно выигрывали тендеры на закупки для различных учреждений на общую сумму свыше 3 млн евро.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в стране не будут закупать российскую вакцину от коронавирус "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

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