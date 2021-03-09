Корупція у медзакупівлях: у Литві проводять масштабне розслідування

У Литві правоохоронці проводять масштабне розслідування щодо ймовірної корупції у медичних закупівлях. Десятки осіб з установ державного і приватного сектору потрапили під підозру.

За результатами досудового розслідування, що проводиться Службою спеціальних розслідувань (STT) - cпеціальним антикорупційним відомством, повідомлення про підозру отримала 51 особа. Серед них 29 представників приватних компаній, 22 посадовців медичних установ, 9 керівників медичних закладів у столиці та регіонах.

Розслідування на цей час охоплює транзакції 12 приватних компаній, пов’язаних з продажем ліків та виробів медичного призначення 14 медичним установам за результатами тендеру. Вони відбулися непрозоро і з порушеннями.

Зібрані STT дані свідчать про те, що компанії-поставники виробів медичного призначення незаконно вигравали тендери на закупівлі для різних установ на загальну суму понад 3 млн євро.