Коррупция и агрессия РФ: в посольстве США назвали главные вызовы для Украины

На сегодня Украине больше всего мешают развиваться коррупция и российская агрессия. При этом США при президенте Джо Байдене останутся одними из ближайших партнеров украинской стороны.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

По ее мнению, Вашингтон может помочь в решении двух приоритетных вопросов, таких как урегулирование конфликта на востоке Украины и борьба с коррупцией. Квин подчеркнула, что коррупция является большим препятствием для экономического роста и интеграции Украины в Европу и НАТО.

"Что касается процесса достижения мира, попытки Украины оживить переговоры были в заблокированы российской неуступчивостью. А что касается борьбы с коррупцией - мы стали свидетелями упорного противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, которые стремятся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины", - добавила Квин.