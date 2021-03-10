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Коррупция и агрессия РФ: в посольстве США назвали главные вызовы для Украины

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 18:23
Коррупция и агрессия РФ: в посольстве США назвали главные вызовы для Украины Фото: Кристина Квин (facebook com usdos ukraine)
Автор: РБК-Украина

На сегодня Украине больше всего мешают развиваться коррупция и российская агрессия. При этом США при президенте Джо Байдене останутся одними из ближайших партнеров украинской стороны.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

По ее мнению, Вашингтон может помочь в решении двух приоритетных вопросов, таких как урегулирование конфликта на востоке Украины и борьба с коррупцией. Квин подчеркнула, что коррупция является большим препятствием для экономического роста и интеграции Украины в Европу и НАТО.

"Что касается процесса достижения мира, попытки Украины оживить переговоры были в заблокированы российской неуступчивостью. А что касается борьбы с коррупцией - мы стали свидетелями упорного противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, которые стремятся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины", - добавила Квин.

Напомним, ранее представитель американской миссии в ООН Родни Хантер заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма. Поэтому санкции сохранятся, пока Россия не изменит свой курс.

Также сообщалось, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины, а также предоставить летальное оружие.

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