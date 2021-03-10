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Корупція та агресія РФ: у посольстві США назвали головні виклики для України

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 18:23
Корупція та агресія РФ: у посольстві США назвали головні виклики для України Фото: Крістіна Квін (facebook com usdos ukraine)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні Україні найбільше заважають розвиватися корупція та російська агресія. При цьому США при президенті Джо Байдена залишаться одними з найближчих партнерів української сторони.

Про це на Київському форумі безпеки заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

На її думку, Вашингтон може допомогти у вирішенні двох пріоритетних питань, таких як врегулювання конфлікту на сході України та боротьба з корупцією. Квін підкреслила, що корупція є великою перешкодою для економічного зростання та інтеграції України до Європи та НАТО.

"Що стосується процесу досягнення миру, спроби України оживити переговори були заблоковані російською непоступливістю. А що стосується боротьби з корупцією - ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність і ефективність антикорупційної інфраструктури України", - додала Квін.

Нагадаємо, раніше представник американської місії в ООН Родні Хантер заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму. Тому санкції збережуться, поки Росія не змінить свій курс.

Також повідомлялося, що нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України, а також надати летальну зброю.

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