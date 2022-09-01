Корректировщика ударов по аэродрому в Краматорске осудили на 9 лет

Корректировщик ударов по военному аэродрому в Краматорске Донецкой области проведет за решеткой 9 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Житель Краматорска Донецкой области признан виновным в передаче данных о военных объектах и размещении ВСУ, за что был приговорен к девяти годам лишения свободы.
Осужденный в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение Zello и вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 года осужденный передал представителям РФ сведения об обстрелах в Краматорске Донецкой области.
Также он получил от работника ФСБ РФ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники ВСУ на территории военного аэропорта в Краматорске. Осужденный в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и направил сотруднику ФСБ РФ. После этого вооруженные силы РФ нанесли по объекту ракетный удар.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала мужчину, который корректировал огонь российской армии в Харьковской области.
Также стало известно, что в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ, который собирал данные о HIMARS.
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