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Коректувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко"

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 17:35
Коректувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко"
Фото: Валерій Кірсанов (twitter.com MrplCity)

Кірсанов відбував покарання за вироком суду від 18 червня 2019 року

Жителя Маріуполя Валерія Кірсанова, який в 2015 році коригував артилерійський обстріл міста, сьогодні випустять на волю за "законом Савченко". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна Facebook.

За його словами, Кірсанов відбував покарання за вироком суду від 18 червня 2019 року, але за "законом Савченко", сьогодні виходить на свободу.

"І кричати вже пізно, кричати треба було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв в законі" і лідерів злочинних організацій, а сьогодні винний у вбивстві 31-го мирного жителя Маріуполя і пораненні 117-ти наших громадян на свободу", - повідомив Аброськін.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року близько 9:00 бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові райони на сході Маріуполя, в результаті чого загинули 30 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишнього міліціонера, який наводив "Гради" бойовиків під час трагічного обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі в 2015 році, засудили до 9 років позбавлення волі.

У листопаді 2014 року 41-річний маріуполець, який раніше працював у правоохоронних органах, почав співпрацювати з бойовиками "ДНР", а 24 січня 2015 року він коригував вогонь терористів в маріуполі.

Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що було знищено 600 бойовиків, а також 8 систем "Град", у тому числі 4, які виробляли обстріл Маріуполя.

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