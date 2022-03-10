Корректировали вражеский огонь. Двое жителей Луганщины попали за решетку

"По данным следствия, в период с 27 февраля по 05 марта 2022 года граждане Украины с помощью мессенджера "Телеграмм" передавали представителю враждебного государства информацию о расположении военной техники Вооруженных сил Украины в г. Северодонецк на Луганщине и фотографии карт с координатами", – говорится в уведомлении прокуратуры.

Подозреваемые четко осознавали, что их данные будут использованы врагом для проведения подрывной деятельности против Украины. Сейчас их заключили под стражу. За госизмену фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.