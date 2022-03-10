Корректировали вражеский огонь. Двое жителей Луганщины попали за решетку

Двое жителей Северодонецка арестованы за сотрудничество с представителями незаконного вооруженного формирования "ЛНР" и российскими оккупантами. Они передавали врагу разведывательные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Луганской областной прокуратуры в Facebook.
"По данным следствия, в период с 27 февраля по 05 марта 2022 года граждане Украины с помощью мессенджера "Телеграмм" передавали представителю враждебного государства информацию о расположении военной техники Вооруженных сил Украины в г. Северодонецк на Луганщине и фотографии карт с координатами", – говорится в уведомлении прокуратуры.
Подозреваемые четко осознавали, что их данные будут использованы врагом для проведения подрывной деятельности против Украины. Сейчас их заключили под стражу. За госизмену фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.
К слову, российские оккупанты расстреляли супругов-пенсионеров под Киевом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.