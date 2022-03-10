Коригували ворожий вогонь. Двоє мешканців Луганщини потрапили за ґрати

Двоє мешканців Сєвєродонецька заарештовані за співпрацю з представниками незаконного збройного формування "ЛНР" і російськими окупантами. Вони передавали ворогу розвідувальні дані.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль Луганської обласної прокуратури у Facebook.
"За даними слідства, в період з 27 лютого по 05 березня 2022 року громадяни України за допомогою месенджера "Телеграм" передавали представнику ворожої держави інформацію про розташування військової техніки Збройних сил України у м. Сєвєродонецьк на Луганщині та фотознімки карт з координатами", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Підозрювані чітко усвідомлювали, що їхні дані будуть використані ворогом для проведення підривної діяльності проти України. Зараз їх взяли під варту. За держзраду фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без неї.
До слова, російські окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів під Києвом.
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