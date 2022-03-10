RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коригували ворожий вогонь. Двоє мешканців Луганщини потрапили за ґрати

Автор: Антон Федорців

Двоє мешканців Сєвєродонецька заарештовані за співпрацю з представниками незаконного збройного формування "ЛНР" і російськими окупантами. Вони передавали ворогу розвідувальні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль Луганської обласної прокуратури у Facebook.

"За даними слідства, в період з 27 лютого по 05 березня 2022 року громадяни України за допомогою месенджера "Телеграм" передавали представнику ворожої держави інформацію про розташування військової техніки Збройних сил України у м. Сєвєродонецьк на Луганщині та фотознімки карт з координатами", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Підозрювані чітко усвідомлювали, що їхні дані будуть використані ворогом для проведення підривної діяльності проти України. Зараз їх взяли під варту. За держзраду фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без неї.

До слова, російські окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів під Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськСєвєродонецькВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України