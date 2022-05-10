Корректировал ракетный удар по Николаеву: задержали мужчину, который сотрудничал с оккупантами

По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был осуществлен ракетный обстрел. Вследствие этого уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора Центральный районный суд г. Николаева избрал задержанному меру пресечения-содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области.