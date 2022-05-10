Коригував ракетний удар по Миколаєву: затримали чоловіка, який співпрацював з окупантами

За даними слідства, 4 квітня 2022 року підозрюваний, з метою фізичного знищення військовослужбовців і військової техніки ЗСУ, у соціальній мережі "Вконтакте" надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаївської області.

Країною-агресором по місцю, вказаному громадянином, було здійснено ракетний обстріл. Внаслідок цього знищено та частково пошкоджено об'єкти нерухомого і рухомого майна підприємства.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора Центральний районний суд м. Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого відділу Управління СБУ в Миколаївській області.