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Коригував ракетний удар по Миколаєву: затримали чоловіка, який співпрацював з окупантами

Фото: у Миколаєві чоловік здавав позиції ЗСУ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Повідомлено про підозру громадянину України за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України. Ще одного коригувальника, який співпрацював з загарбниками, затримали у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 4 квітня 2022 року підозрюваний, з метою фізичного знищення військовослужбовців і військової техніки ЗСУ, у соціальній мережі "Вконтакте" надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаївської області.

Країною-агресором по місцю, вказаному громадянином, було здійснено ракетний обстріл. Внаслідок цього знищено та частково пошкоджено об'єкти нерухомого і рухомого майна підприємства.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора Центральний районний суд м. Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого відділу Управління СБУ в Миколаївській області.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр". Вони завдали удару по івано-франківському аеродрому.

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