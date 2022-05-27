Корректировал ракетный обстрел. Жителю Львова вручили подозрение в госизмене
Жителю Львова объявили подозрение в государственной измене. Он корректировал ракетный удар по городу, в результате которого погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что мужчина с апреля этого года добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Через мессенджер Telegram он присылал им информацию о размещении военных и инфраструктурных объектов во Львове.
Также он корректировал ракетные удары 18 апреля, в том числе по автосервису. В результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.
Мужчине объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, прокуратура объявила подозрение так называемому "генпрокурору ЛНР", который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
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