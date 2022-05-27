Коригував ракетний обстріл. Жителю Львова вручили підозру у держзраді
Жителю Львова оголосили підозру у державній зраді. Він коригував ракетний удар по місту, в результаті якого загинуло четверо осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що чоловік з квітня цього року добровільно співпрацював з російськими окупантами. Через месенджер Telegram він надсилав їм інформацію про розміщення військових ті інфраструктурних об’єктів у Львові.
Також він коригував ракетні удари 18 квітня, у тому числі по автосервісу. В результаті чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.
Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру так званому "генпрокурору ЛНР", який добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.