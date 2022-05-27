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Коригував ракетний обстріл. Жителю Львова вручили підозру у держзраді

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Львів, П'ятниця 27 травня 2022 17:02
Коригував ракетний обстріл. Жителю Львова вручили підозру у держзраді Фото: жителю Львова вручили підозру за коригування ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителю Львова оголосили підозру у державній зраді. Він коригував ракетний удар по місту, в результаті якого загинуло четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що чоловік з квітня цього року добровільно співпрацював з російськими окупантами. Через месенджер Telegram він надсилав їм інформацію про розміщення військових ті інфраструктурних об’єктів у Львові.

Також він коригував ракетні удари 18 квітня, у тому числі по автосервісу. В результаті чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру так званому "генпрокурору ЛНР", який добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

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