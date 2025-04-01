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Корпорація АТБ завершила реформу управлінської структури

Вівторок 01 квітня 2025 14:03
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Корпорація АТБ завершила реформу управлінської структури Фото: АТБ завершила реформу управлінської структури
Автор: Юлія Бойко

Корпорація АТБ завершила процес реформації структури управління групою підприємств, що входять до її складу. Робота над змінами тривала останні 1,5 роки та була закріплена в оновлених Статутах підприємств групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Основна мета реформи – остаточна децентралізація управління компанією та надання максимально широких повноважень Раді директорів, сформованій акціонерами.

Такі зміни спрямовані на підвищення оперативності та ефективності управління операційною діяльністю та забезпечення прозорого контролю за нею.

До складу Ради директорів усіх підприємств корпорації увійшли:

  • Марков Борис Михайлович,
  • Токар Олександр Васильович,
  • Євтєєв Дмитро Олегович.

Роль корпорації АТБ у новій структурі також змінюється – вона переходить у формат координаційної та консалтингової функції. У зв’язку з цим було скасовано посаду Генерального директора, а натомість введено посаду Виконавчого директора, який підпорядковується Раді директорів.

На посаду Виконавчого директора корпорації АТБ призначено Яцуту Ігоря Олександровича, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора корпорації.

Запроваджені зміни є важливим етапом розвитку корпорації АТБ та спрямовані на підвищення гнучкості управління, оперативності прийняття рішень і підсилення ефективності контролю за діяльністю підприємств групи.

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АТБ
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