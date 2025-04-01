Корпорация АТБ завершила реформу управленческой структуры

Корпорация АТБ завершила процесс реформации структуры управления группой предприятий, входящих в ее состав. Работа над изменениями продолжалась последние 1,5 года и была закреплена в обновленных Уставах предприятий группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Основная цель реформы - окончательная децентрализация управления компанией и предоставление максимально широких полномочий Совету директоров, сформированному акционерами.

Такие изменения направлены на повышение оперативности и эффективности управления операционной деятельностью и обеспечение прозрачного контроля за ней.

В состав Совета директоров всех предприятий корпорации вошли:

Марков Борис Михайлович,

Токарь Александр Васильевич,

Евтеев Дмитрий Олегович.

Роль корпорации АТБ в новой структуре также меняется - она переходит в формат координационной и консалтинговой функции. В связи с этим была упразднена должность Генерального директора, а взамен введена должность Исполнительного директора, который подчиняется Совету директоров.

На должность Исполнительного директора корпорации АТБ назначен Яцута Игорь Александрович, который ранее занимал должность первого заместителя генерального директора корпорации.

Введенные изменения являются важным этапом развития корпорации АТБ и направлены на повышение гибкости управления, оперативности принятия решений и усиление эффективности контроля за деятельностью предприятий группы.