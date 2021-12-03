UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Корпоративы отменяются: Бельгия усиливает карантин

Автор: Ольга Белей

Власть Бельгии решила усилить карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Все места массового скопления людей можно будет посещать только в маске и с COVID-сертификатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

В частности, с понедельника 6 декабря в Бельгии массовые мероприятия в помещениях будут разрешены с участием не более 200 человек, с требованием COVID-сертификата, маски и сидячих мест. Ресторанам разрешили работу до 23:00. Проведение корпоративов запрещается.

Правительство разрешило не закрывать рождественские ярмарки, но посетители смогут на них попасть только в масках и с сертификатом о вакцинации.

Кроме того, любительские спортивные мероприятия в помещениях запрещаются, а профессиональные соревнования должны проходить без публики.

Всех детей старше 6-ти лет обяжут носить маски. Младшая школа закроется 20 декабря, на неделю раньше обычного. Средняя и старшая школа будет учиться в смешанном формате.

Стоит отметить, что Бельгия, как и большинство стран Европы, проходит очередную волну эпидемии. Дневные показатели на прошлой неделе обновили рекорды, превысив 20 тысяч человек.

По состоянию на 3 декабря в Бельгии госпитализированы 3707 пациентов с коронавирусом, из них 821 - в палатах интенсивной терапии.

Напомним, Европа остается эпицентром пандемии: одновременно со всплеском штамма "Дельта", страны ЕС вводят ограничения из-за варианта "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияКарантинКоронавирус