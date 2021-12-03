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Корпоративи скасовуються: Бельгія посилює карантин

Автор: Ольга Белей

Влада Бельгії вирішила посилити карантинні обмеження через поширення COVID-19. Всі місця масового скупчення людей можна буде відвідувати тільки в масці і з COVID-сертифікатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Зокрема, з понеділка 6 грудня у Бельгії масові заходи в приміщеннях будуть дозволені за участю не більше 200 осіб, з вимогою COVID-сертифіката, маски і сидячих місць. Ресторанам дозволили роботу до 23:00. Проведення корпоративів забороняється.

Уряд дозволив не закривати різдвяні ярмарки, але відвідувачі зможуть на них потрапити тільки в масках і з сертифікатом про вакцинацію.

Крім того, аматорські спортивні заходи в приміщеннях забороняються, а професійні змагання повинні проходити без публіки.

Всіх дітей старше 6-ти років зобов'яжуть носити маски. Молодша школа закриється 20 грудня, на тиждень раніше звичайного. Середня та старша школа навчатиметься у змішаному форматі.

Варто відзначити, що Бельгія, як і більшість країн Європи, проходить чергову хвилю епідемії. Денні показники минулого тижня оновили рекорди, перевищивши 20 тисяч осіб.

Станом на 3 грудня в Бельгії госпіталізовано 3707 пацієнтів з коронавірусом, з них 821 - в палатах інтенсивної терапії.

Нагадаємо, Європа залишається епіцентром пандемії: одночасно зі сплеском штаму "Дельта", країни ЄС вводять обмеження через варіант "Омікрон".

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