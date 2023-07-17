Корозія, тріщини та руйнування бетону: два мости у Києві перебувають в аварійному стані

Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували на них суттєві пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Комісія днями розпочала перевірку і першими обʼєктами огляду стали міст Патона та Метро. Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження.

"Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці.

Водночас у міністерстві нагадали, що міст Патона ще у 2018 році був визнаний непрацездатним.

Огляд об'єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 році.

Перший тендер на проєктування реставраційних робіт мосту планують оголосити наприкінці серпня.

Перевірка мостів в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів по країні.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віцепрем'єр Олександр Кубраков", - зазначив глава держави.