Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Погода цього тижня

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні триматиметься дощова погода. Опади переважатимуть на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.

Детально прогноз на тиждень читайте у матеріалі РБК-Україна.

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