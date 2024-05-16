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Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Фото: погода в Україні 17 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 17 травня, в Україні спостерігатиметься дощова погода з проясненнями. Максимальна температура сягатиме 22 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, 17-го травня, максимальна температура повітря становитиме +17+22 градуси.

Дощі найбільш ймовірні у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода у Києві

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.

Вночі +7+9 градусів, а вдень потепліє до +18+20 градусів.

"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - зауважує синоптик.

Погода цього тижня

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні триматиметься дощова погода. Опади переважатимуть на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.

Детально прогноз на тиждень читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Погода в Україні