Короткочасні грози з проясненнями: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

Завтра, 17 травня, в Україні спостерігатиметься дощова погода з проясненнями. Максимальна температура сягатиме 22 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Завтра, 17-го травня, максимальна температура повітря становитиме +17+22 градуси.
Дощі найбільш ймовірні у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно.
Вночі +7+9 градусів, а вдень потепліє до +18+20 градусів.
"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - зауважує синоптик.
За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні триматиметься дощова погода. Опади переважатимуть на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.
Детально прогноз на тиждень читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.