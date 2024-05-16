Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра.

Погода на этой неделе

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет держаться дождливая погода. Осадки будут преобладать на территории всей страны, однако распределение их будет неравномерным.

Подробно прогноз на неделю читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.