RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра.

Фото: погода в Украине 17 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 17 мая, в Украине будет прослеживаться дождливая погода с прояснениями. Максимальная температура достигнет 22 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха будет составлять +17+22 градуса.

Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и Закарпатье.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.

Ночью +7+9 градусов, а днем потеплеет до +18+20 градусов.

"На протяжении выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", - отмечает синоптик.

Погода на этой неделе

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет держаться дождливая погода. Осадки будут преобладать на территории всей страны, однако распределение их будет неравномерным.

Подробно прогноз на неделю читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине