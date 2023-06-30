Короткочасні дощі та вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 30 червня, буде вологою, оскільки більшість областей накриють дощі. Крім того, до України повертається спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +25 градусів, а на півдні та сході до +29 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці нашої країни сьогодні хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +22 +24 градуси. Вночі похолодає до +13 +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень.

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