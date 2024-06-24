Короткочасні дощі та сильний вітер: в яких регіонах України чекати негоди завтра

Погода в Україні

Як повідомляє синоптик, у вівторок в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою.

У зв'язку із цим істотних опадів не очікується, за винятком півночі, центру та сходу України, де "хвости" східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі.

Захід та південь - сонячно.

Синоптик попереджає, що на сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів.

Температура повітря 25-го червня у більшості областей очікується протягом дня +23+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.

Погода у Києві

У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів.

Вдень без істотних опадів.

Загальний прогноз на тиждень

"Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами", - зауважує Діденко.

Температура повітря вдень становитиме +27+32 градуси.