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Кратковременные дожди и сильный ветер: в каких регионах Украины ждать непогоды завтра

Фото: погода в Украине 25 июня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 25 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с температурой до 29 градусов тепла. Однако, в некоторых регионах пройдут кратковременные грозовые дожди с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Как сообщает синоптик, во вторник в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie с центром над Балтикой.

В связи с этим существенных осадков не ожидается, за исключением севера, центра и востока Украины, где "хвосты" восточных атмосферных фронтов предопределят локальные грозовые дожди.

Закат и юг - солнечно.

Синоптик предупреждает, что на востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, со штормовыми порывами.

Температура воздуха 25 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23+29 градусов, в южной части и в Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов.

Днем без существенных осадков.

Общий прогноз на неделю

"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами", - отмечает Диденко.

Температура воздуха днем составит +27+32 градуса.

Погода в Украине

Как сообщали синоптики накануне, на ближайшей рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Вероятно, этому поспособствуют дожди, которых, к счастью, много не будет.

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Погода в Украине