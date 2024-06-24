Кратковременные дожди и сильный ветер: в каких регионах Украины ждать непогоды завтра

Сегодня, 25 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с температурой до 29 градусов тепла. Однако, в некоторых регионах пройдут кратковременные грозовые дожди с сильными порывами ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Как сообщает синоптик, во вторник в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie с центром над Балтикой.
В связи с этим существенных осадков не ожидается, за исключением севера, центра и востока Украины, где "хвосты" восточных атмосферных фронтов предопределят локальные грозовые дожди.
Закат и юг - солнечно.
Синоптик предупреждает, что на востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, со штормовыми порывами.
Температура воздуха 25 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23+29 градусов, в южной части и в Закарпатье до +30 градусов.
В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов.
Днем без существенных осадков.
"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами", - отмечает Диденко.
Температура воздуха днем составит +27+32 градуса.
Как сообщали синоптики накануне, на ближайшей рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Вероятно, этому поспособствуют дожди, которых, к счастью, много не будет.
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