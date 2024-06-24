Кратковременные дожди и сильный ветер: в каких регионах Украины ждать непогоды завтра

Погода в Украине

Как сообщает синоптик, во вторник в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie с центром над Балтикой.

В связи с этим существенных осадков не ожидается, за исключением севера, центра и востока Украины, где "хвосты" восточных атмосферных фронтов предопределят локальные грозовые дожди.

Закат и юг - солнечно.

Синоптик предупреждает, что на востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, со штормовыми порывами.

Температура воздуха 25 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23+29 градусов, в южной части и в Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов.

Днем без существенных осадков.

Общий прогноз на неделю

"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами", - отмечает Диденко.

Температура воздуха днем составит +27+32 градуса.