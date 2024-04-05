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Короткочасні дощі та до +22: якою буде погода в Україні цими вихідними

Фото: погода в Україні 6 та 7 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Цими вихідними в Україні очікується мінлива погода з температурою до +22 градусів. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні 6 квітня

Завтра очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами - на півночі, заході та в центральних областях.

У південній частині та на сході - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14+19 градусів.

Погода в Україні 7 квітня

Дощі у неділю поступово зсунуться на південну частину України, східні області та затримаються в неділю вранці у Черкаській Дніпропетровській та Полтавській областях.

У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно.

Протягом дня очікується від +16 до +22 градуси.

Погода в Києві

У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою. Більша ймовірність опадів у другій половині дня.

У неділю в столиці дощ триватиме вночі та вранці, а вдень 7-го квітня опади припиняться, очікується сонячна погода у другій половині дня.

Температура сягатиме +15+17 градусів.

Синоптик зазначає, що початок наступного тижня розпочнеться з сухої та сонячної погоди до +20+24 градусів.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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Погода в Україні