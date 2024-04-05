Короткочасні дощі та до +22: якою буде погода в Україні цими вихідними

Погода в Україні 6 квітня

Завтра очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами - на півночі, заході та в центральних областях.

У південній частині та на сході - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14+19 градусів.

Погода в Україні 7 квітня

Дощі у неділю поступово зсунуться на південну частину України, східні області та затримаються в неділю вранці у Черкаській Дніпропетровській та Полтавській областях.

У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно.

Протягом дня очікується від +16 до +22 градуси.

Погода в Києві

У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою. Більша ймовірність опадів у другій половині дня.

У неділю в столиці дощ триватиме вночі та вранці, а вдень 7-го квітня опади припиняться, очікується сонячна погода у другій половині дня.

Температура сягатиме +15+17 градусів.

Синоптик зазначає, що початок наступного тижня розпочнеться з сухої та сонячної погоди до +20+24 градусів.