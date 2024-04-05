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Кратковременные дожди и до +22: какой будет погода в Украине в эти выходные

Фото: погода в Украине 6 и 7 апреля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В эти выходные в Украине ожидается переменная погода с температурой до +22 градусов. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине 6 апреля

Завтра ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами - на севере, западе и в центральных областях.

В южной части и на востоке без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины +14+19 градусов.

Погода в Украине 7 апреля

Дожди в воскресенье постепенно сдвинутся на южную часть Украины, восточные области и задержатся утром в воскресенье в Черкасской Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье будет солнечно.

В течение дня ожидается от +16 до +22 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Большая вероятность осадков во второй половине дня.

В воскресенье в столице дождь будет продолжаться ночью и утром, а днем 7 апреля осадки прекратятся, ожидается солнечная погода во второй половине дня.

Температура воздуха будет достигать +15+17 градусов.

Синоптик отмечает, что начало следующей недели начнется с сухой и солнечной погоды до +20+24 градусов.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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Погода в Украине