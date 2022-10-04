Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода завтра

У вівторок, 5 жовтня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі. Температура повітря в середньому складе 15-16 градусів вище нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у вівторок дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Денна температура повітря на півночі, заході, сході та в центрі становитиме +14...+16 градусів. Вночі температра опуститься до 6-7 градусів із позначкою "плюс".
На півдні України буде трохи тепліше, вдень температура повітря прогріється до 17-18 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже +8...+9 градусів.
Нагадаємо, у Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.
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