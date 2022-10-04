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Короткочасні дощі та до +18: якою буде погода завтра

Фото: в Україні 5 жовтня очікуються короткочасні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 5 жовтня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі. Температура повітря в середньому складе 15-16 градусів вище нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у вівторок дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Денна температура повітря на півночі, заході, сході та в центрі становитиме +14...+16 градусів. Вночі температра опуститься до 6-7 градусів із позначкою "плюс".

На півдні України буде трохи тепліше, вдень температура повітря прогріється до 17-18 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже +8...+9 градусів.

Нагадаємо, у Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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