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Короткочасні дощі з грозами та спека: прогноз погоди в Україні на вихідні

Фото: в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні на вихідних, 3 і 4 червня, буде дощовою. При цьому прогнозується спека до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра в Україні, крім західних, вдень і північних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Під час гроз також прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі в західних і північних областях становитиме +6 +11 градусів, а на решті території +12 +17. При цьому вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях буде в межах +17 +22 градусів, а на решті території +23 +28.

У неділю та понеділок, 4 і 5 травня, переважатиме погода без опадів. Температура в неділю вночі становитиме +4 +10 градусів, а вдень +18 +24. При цьому в понеділок температура вночі буде +8 +13, а вдень +20 +26 градусів.

Погода в Україні в червні

У червні середня місячна температура в Україні очікується в межах від +18 до +23 градусів, а в горах +15 +19 градусів. Такий показник свідчить про те, що це на 1-1,5 градусів вище за норму. Детальніше про погоду на весь літній квартал - у матеріалі РБК-Україна.

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