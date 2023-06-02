Кратковременные дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Украине на выходные

Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Украине, кроме западных, днем и северных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При грозах также прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях составит +6 +11 градусов, а на остальной территории +12 +17. При этом днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях будет в пределах +17 +22 градусов, а на остальной территории +23 +28.

В воскресенье и понедельник, 4 и 5 мая, будет преобладать погода без осадков. Температура в воскресенье ночью составит +4 +10 градусов, а днем +18 +24. При этом в понедельник температура ночью будет +8 +13, а днем +20 +26 градусов.

Погода в Украине в июне

В июне средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от +18 до +23 градусов, а в горах +15 +19 градусов. Такой показатель свидетельствует о том, что это на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее о погоде на весь летний квартал - в материале РБК-Украина.