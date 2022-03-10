UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси

Автор: Светлана Мащенко

Российские самолеты, взлетавшие с Белорусского аэродрома, убили в Коростене трех человек, двое из которых оказались гражданами Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.

Так, в городе Коростень Житомирской области российские захватчики с самолетов обстреляли гражданских людей и объекты инфраструктуры.

По словам мэра Коростеня, Владимира Москаленко, в результате авиаудара погибли три человека. Один украинец и еще двое - граждане Беларуси, получившие ожоги, несовместимые с жизнью.

"Они остановились на машинах и не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - заявил мэр города.

Ранее в Генеральном штабе заявили, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВторжение России в Украину