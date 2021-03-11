Не из-за коронавируса. Украину хотят поделить на 10 зон: что это значит
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал новый раздел территории Украины. Предусмотрено разделение территории на десять функциональных зон.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - заявил министр.
По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", - сказал глава Минрегиона.
Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
- Горные территории Украинских Карпат
- Макрорегион "Азов-Черное море"
- Пограничные регионы
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях
- Временно оккупированные территории Украины
- Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
- Городские агломерации
- Центры экономического развития
- Монофункциональные старопромышленные города
- Сельские территории в неблагоприятных условиях
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и назвал три ключевые задачи на пути к этому.
Как писало РБК-Украина, ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов. Чернышов отмечал, что принятие этого закона позволит местным властям полноправно управлять финансами, землей и ресурсами.