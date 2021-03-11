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Не через коронавірус. Україну хочуть поділити на 10 зон: що це значить

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 12:18
Не через коронавірус. Україну хочуть поділити на 10 зон: що це значить Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував новий поділ території України. Передбачається поділ території на десять функціональних зон.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Поділ територій на 10 функціональних типів дає економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів", - заявив міністр.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше, - а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями", - сказав глава Мінрегіону.

Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:

  • Гірські території Українських Карпат
  • Макрорегіон "Азов-Чорне море"
  • Прикордонні регіони
  • Прикордонні території у несприятливих умовах
  • Тимчасово окуповані території України
  • Природоохоронні території (Смарагдова мережа)
  • Міські агломерації
  • Центри економічного розвитку
  • Монофункціональні старопромислові міста
  • Сільські території у несприятливих умовах

Нагадаємо, в кінці лютого президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації і назвав три ключові завдання на шляху до цього.

Як писало РБК-Україна, раніше в рамках реформи децентралізації в Україні був прийнятий закон про реорганізацію громад і районів. Чернишов відзначав, що прийняття цього закону дозволить місцевій владі повноправно управляти фінансами, землею і ресурсами.

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