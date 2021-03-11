Не через коронавірус. Україну хочуть поділити на 10 зон: що це значить

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував новий поділ території України. Передбачається поділ території на десять функціональних зон.

"Поділ територій на 10 функціональних типів дає економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів", - заявив міністр.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше, - а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями", - сказав глава Мінрегіону.

Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року: