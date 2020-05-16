Від коронавіруса в Україні видужала рекордна кількість хворих за добу: ситуація в областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останні 24 години зафіксовано 21 летальний випадок від COVID-19

Боротьба з коронавірусом в Україні і світі триває. Влада намагається оживити економіку країни в умовах активного адаптивного карантину. Побоюючись катастрофічних наслідків, держава йде на непопулярні заходи. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 16 травня - у матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість інфікованих в країні досягло 17858 людина

померли від ускладнень хвороби 497 українців

Зеленський підписав закон про посилену тестуванні

ІФА-діагностика запускається з наступного тижня

через загрозу транспортного колапсу в Києві обмежили в'їзд фур

в Україні вводиться держрегулювання цін на товари

Статистика на 16 травня

За останню добу в Україні зафіксовано рекордну кількість видужали після інфікування коронавірусом - 433 особи Крім того, було виявлено 528 нових випадків COVID-19.

Всього кількість інфікованих в Україні становить 17858 осіб.

Вінницька область - 700 випадків;

Волинська область - 599 випадків;

Дніпропетровська область - 806 випадків;

Донецька область - 121 випадок;

Житомирська область - 540 випадків;

Закарпатська область - 858 випадків;

Запорізька область - 365 випадків;

Івано-Франківська область - 1200 випадків;

Кіровоградська область - 441 випадок;

м. Київ - 2221 випадок;

Київська область - 1143 випадку;

Львівська область - 969 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 236 випадків;

Одеська область - 734 випадку;

Полтавська область - 263 випадку;

Рівненська область - 1104 випадку;

Сумська область - 161 випадок;

Тернопільська область - 1065 випадків;

Харківська область - 773 випадку;

Херсонська область - 167 випадків;

Хмельницька область - 235 випадків;

Чернівецька область - 2647 випадків;

Черкаська область - 363 випадку;

Чернігівська область - 105 випадків

Ситуація з захворюваністю в Україні

Минреинтеграции інформує про 90% зростання кількості інфікованих на окупованій території Донбасу. Крім того, передається про спроби приховати спалах захворювання в Докучаєвську, де від коронавіруса померла медсестра. В діагнозі хворий зроблено запис "двостороння пневмонія" без згадки про коронавирусе. При цьому лікарня, де працювала жінка, переведена в обмежений режим, а у працівників вилучені телефони.

В Україні проведено рекордну кількість ПЛР-тестів за добу. "Зроблено 8996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії ", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, на нараді в Офісі президента глава Моз повідомив про запуск масового тестування на антитіла. Передбачається, що активна фаза ІФА-діагностики почнеться з наступного тижня. Також міністр уточнив, що нові етапи ослаблення карантину будуть відбуватися кожні 10 днів, якщо не погіршиться ситуація із захворюваністю.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким у країні вводиться обов'язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавіруса і контактних осіб. Також зобов'язані регулярно робити ПЛР-тести медичні працівники, співробітники поліції, Національної гвардії і всі інші, хто залучений до боротьби з COVID-19 у країні.

Адаптивний карантин в Україні

У Києві в Дарницькому жіночому будинку-інтернаті зафіксовано спалах захворювання коронавірусом. Заразилися 80 вихованок віком від 7 до 35 років. За словами мера столиці Віталія Кличка, вірус проник в інтернат разом з медсестрою однієї з груп. Будівля закрито на карантин. Влада планує провести масове тестування в інших інтернатах, будинках для престарілих та спецустановах для жінок і чоловіків міста. У зв'язку зі складною транспортною ситуацією в Києві обмежується в'їзд вантажних автомобілів. З 18 травня у столиці заборонений в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00. За словами Кличка, це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікових навантажень з-за непрацюючого метро.

У Львові влади міста ліквідували карантинні блокпости і дозволили практично всі види діяльності, не пов'язані з масовими заходами. Тобто, під забороною залишилися громадський транспорт, робота ресторанів, розважальних закладів культури, фітнес - та інших оздоровчих центрів. Головною вимогою для мешканців є дотримання масочного режиму в громадських місцях і засвідчують наявність документів.

З 18 травня в Україні вводиться державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, а також товари протиепідемічного призначення. Для торгових організацій передбачається обов'язкове декларування зміни цін на сайті Госпотребслужбы, у разі підвищення вище 5% від поточної роздрібної ціни товару. Якщо зміни перевищують 10% та 15%, то вони можуть здійснюватися тільки через 14 і 30 днів відповідно після декларування.

Мінфін підписав угоду зі Світовим банком на 135 млн доларів про фінансування проекту щодо покращення системи охорони здоров'я України. Гроші планують витратити на посилення захисту населення від коронавіруса та закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Німецька авіакомпанія Lufthansa відновила польоти в Україну з 1 червня. Згідно із заявою компанії, в перші два тижні авіарейси з Франкфурта в Київ будуть відбуватися з частотою три рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях. Тим не менш, в Україні влада ще не назвали дату відновлення міжнародного авіасполучення з іншими країнами світу.

Боротьба з пандемією в світі

Різке зростання смертності і захворюваності коронавірусом зафіксований у Франції. За добу в країні помер 351 хворий і заразилися 622 пацієнта. На даний момент у лікарнях перебувають 20 463 француза з діагнозом COVID-19, з них в реанімаціях – 2299. З початку пандемії в країні зафіксовано 141 356 випадків інфікування, з них стали летальними 27 425.

У Словенії влади оголосили про завершення епідемії коронавіруса в країні. Це було зроблено після того, як медики зафіксували щонайменше 7 випадків зараження на добу протягом останніх двох тижнів. З цього моменту самоізоляція застосовуватися тільки у відношенні іноземців не з ЄС.

Уряд Італії у зв'язку з поліпшенням ситуації з захворюваністю планує з 3 червня дозволити вільне пересування по країні. З 18 травня вирішуються поїздки громадянам у всі регіони і відкриваються бари, ресторани, перукарні і салони краси. А в Чехії подібні карантинні ослаблення вводяться з 25 травня, єдиною умовою є дотримання масочного режиму.

Американська компанія Über вводить обов'язковий масочний режим для всіх пасажирів і водіїв з наступного тижня мінімум до червня. У США, Канаді, Індії, країнах Європи та Латинської Америки водії не зможуть підключитися до системи Über без маски на обличчі. Також компанія заборонить перевозити пасажирів на передньому сидінні автомобіля. Uber вже закупив 23 млн масок для водіїв і кур'єрів по всьому світу.

Автор: Мария Тарарыева