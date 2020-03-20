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Коронавирус: NASA приостановит создание ракет для полетов на Луну и Марс

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 08:47
Коронавирус: NASA приостановит создание ракет для полетов на Луну и Марс
Иллюстративное фото (из открытых источников)

NASA переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования из-за коронавирусной инфекции

Сегодня из-за пандемии коронавируса NASA приостановит создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс. Об этом сообщает генеральный директор NASA Джим Брайденстайн в своем заявлении, передает пресс-служба NASA.

Как сообщается, из-за распространения коронавируса в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала, с 20 марта NASA переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования, что предполагает собой полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников, закрытие всех объектов агентства.

Также производство и тестирование оборудования для SLS и Orion будет законсервировано.

Напомним, из-за коронавируса сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Как сообщают, несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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