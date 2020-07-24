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Из-за коронавируса Кличко отменил паевое участие для рестораторов и малого бизнеса

Киев, Пятница 24 июля 2020 14:22
Из-за коронавируса Кличко отменил паевое участие для рестораторов и малого бизнеса
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Предпринимателям, которые уже оплатили паевое участие, зачтут эти средства на следующий год

В Киеве освободили от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов.

Об этом заявил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киевсовет принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и сезонные площадки кафе, ресторанов и также бизнес работающий в средствах передвижной торговли, торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия", - заявил Кличко.

По его словам, предпринимателям, которые уже оплатили паевое участие, зачтут эти средства на следующий год.

“Мы и в дальнейшем будем поддерживать бизнес, который работает в нашем городе”, - подчеркнул мэр Киева.

Кличко уверен, такие шаги помогут преодолеть кризис, вызванный пандемией.

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека.

Больше всего новых случаев обнаружили в Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

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