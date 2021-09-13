ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не от коронавируса. В 2022 году в Украине появится отечественная вакцина

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 сентября 2021 09:47
Не от коронавируса. В 2022 году в Украине появится отечественная вакцина Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в страны появится отечественная вакцина. Это будет вакцина против гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года, сообщил Кузин.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", - сообщил он.

По его словам, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", - считает Кузин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Грипп
NEWS
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется