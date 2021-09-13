ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не від коронавірусу. У 2022 році в Україні з'явиться вітчизняна вакцина

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 вересня 2021 09:47
Не від коронавірусу. У 2022 році в Україні з'явиться вітчизняна вакцина Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в країни з'явиться вітчизняна вакцина. Це буде вакцина проти грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Її поява запланована на перше півріччя 2022 року, повідомив Кузін.

"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах", - повідомив він.

За його словами, це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування).

"Але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - вважає Кузін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Грип
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться