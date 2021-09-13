Не від коронавірусу. У 2022 році в Україні з'явиться вітчизняна вакцина

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в країни з'явиться вітчизняна вакцина. Це буде вакцина проти грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Її поява запланована на перше півріччя 2022 року, повідомив Кузін.

"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах", - повідомив він.

За його словами, це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування).

"Але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - вважає Кузін.