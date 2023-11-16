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Коронавирус в Украине. Какие мутации штаммов обнаружили специалисты и чем они угрожают

Четверг 16 ноября 2023 16:34
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Коронавирус в Украине. Какие мутации штаммов обнаружили специалисты и чем они угрожают Иллюстративное фото: разные штаммы коронавируса обнаружили в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на 16 ноября 2023 года в восьми областях Украины было обнаружено четыре мутации COVID-штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

По данным ЦОС, речь идет о таких штаммах:

  • XBB (и его разновидности: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);
  • HK.3;
  • GE.1;
  • EG.5 ("Эрис").

Они были обнаружены в Хмельницкой - 13 образцов, Черниговской - 8, Черкасской - 8, Черновицкой - 6, Львовской - 12, Киевской - 11, Сумской - 10 и Ровенской - 6, областях.

Чем опасны штаммы?

Как сообщал в комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, каждый штамм уникален и имеет собственные особенности опасности.

Теперь новые мутации позволяют вирусу быстрее распространяться между людьми, а также "прятаться" от иммунной системы. Кроме этого воспаление легких больше не является характерным симптомом коронавируса, как было в начале пандемии.

В настоящее время Covid больше похож на сезонное респираторное заболевание, характеризующееся следующими симптомами:

  • зуд в носу;
  • конъюнктивит (то есть красные глаза, слезотечение);
  • выделение из носа;
  • кашель;
  • чихание;
  • повышение температуры тела

Как защитить себя от Covid?

Стоит отметить, что сейчас наиболее эффективной защитой вакцинация от коронавируса. Она доступна и безвозмездна для каждого.

Как сообщалось, недавно в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон – "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области. Позже в Минздраве уточнили, что все-таки речь идет о случае нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола", а не Арктур. Этот штамм обнаружили у 20-летнего парня.

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