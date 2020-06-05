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Коронавирус в Украине: за сутки 553 зараженных

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 08:29
Коронавирус в Украине: за сутки 553 зараженных
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 30 тысячам

По состоянию на 5 июня в Украине заразились коронавирусом 25 963 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 553 новых случаев COVID-19.

Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья.

Вместе с тем, за вчера умерли от инфекции 15 человек и 330 человек выздоровели.

Коронавирус в Украине: за сутки 553 зараженныхНаиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3519), город Киев (3292), Львовская область (1988), Ровенская область (1962), Киевская область (1711).

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения и ослабления карантина. В тот же момент, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

Отметим, киевская комиссия вряд ли позволит перейти к следующему этапу снятия ограничений из-за сложной эпидемической ситуации.

Напомним, в Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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