Коронавірус в Україні: за добу 553 заражених

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 30 тисяч

Станом на 5 червня в Україні заразились коронавірусом 25 963 людей. За минулу добу зафіксовано 553 нових випадків COVID-19.

Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.

Разом з тим, за вчора померли від інфекції 15 людей та 330 людей одужали.

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (3519), місто Київ (3292), Львівська область (1988), Рівненська область (1962), Київська область (1711).

Ситуація в областях:

Вінницька область - 1093 випадки;

Волинська область - 1008 випадків;

Дніпропетровська область - 960 випадків;

Донецька область - 195 випадків;

Житомирська область - 855 випадків;

Закарпатська область - 1280 випадків;

Запорізька область - 477 випадків;

Івано-Франківська область - 1507 випадків;

Кіровоградська область - 538 випадків;

м. Київ - 3292 випадки;

Київська область - 1711 випадків;

Львівська область - 1988 випадків;

Луганська область - 51 випадок;

Миколаївська область - 307 випадків;

Одеська область - 970 випадків;

Полтавська область - 272 випадки;

Рівненська область - 1962 випадки;

Сумська область - 188 випадків;

Тернопільська область - 1233 випадки;

Харківська область - 1196 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 501 випадок;

Чернівецька область - 3519 випадків;

Черкаська область - 432 випадки;

Чернігівська область - 250 випадків.

Раніше повідомлялось, що кількість заражених коронавірусом в Україні зростає через недотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та послаблення карантину. У той же момент, у ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени

Зазначимо, київська комісія навряд чи дозволить перейти до наступного етапу зняття обмежень через складну епідемічну ситуацію.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в найближчі дні буде змінена статистика щодо захворюваності коронавірусом COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна