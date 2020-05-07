Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая

Коронавирус распространяется в Украине и мире. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти не будут проводить массовых мероприятий к 9 мая, но ослабят карантинные ограничения в общественном транспорте. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 7 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине достигло 13184

от осложнений болезни скончались 327 пациентов

в регионах зафиксирован значительный рост зараженных

правительство выделило на борьбу с COVID-19 еще 3,1 млрд грн

в Украине не будет массовых мероприятий на 9 мая

Кабмин увеличит лимит пассажиров в общественном транспорте

Статистика заболеваемости по Украине

Минздрав зафиксировал резкий рост количества заболевших COVID-19 в регионах. За сутки заразились 487 украинцев. Это на четверть больше, чем днем ранее. "Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 90, в Львовской области - 39, в Черновицкой - 37, городе Киеве - 68", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. За все время пандемии в стране подтверждены случаи инфекции 13184 больных, умерли от осложнений 327 пациентов, выздоровели 2097 человек.

В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 10 детей с диагнозом COVID-19. Один ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, еще один на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Степанов напомнил, что изменения карантинных ограничений, таких как открытие парков и спортплощадок, запуск розничной торговли, работа кафе и ресторанов на вынос возможны только при соблюдении масочного режима, необходимой дистанции между людьми и соблюдении других санитарных норм.

Смягчение карантина в Украине

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране Кабмин решил не проводить массовые мероприятия на 8-9 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на руководителей областей личную ответственность за обеспечение индивидуального празднования Дня победы ветеранами Второй мировой войны в регионах.

В рамках адаптивного карантина правительство намерено увеличить количество допустимых пассажирских мест в общественном транспорте. "Количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться к работе… Общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно, и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта", - заявил Шмыгаль.

Подробности изменений в работе транспорта столицы раскрыл мэр Киева Виталий Кличко. "Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме на первом этапе послаблений. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться транспорта, а бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", - заявил Кличко. По его словам, метро откроется только по решению Кабмина и это будет "не сразу".

В Днепре с 12 мая запустят весь городской электротранспорт и 39 автобусных маршрутов. Главными требованиями к пассажирам является наличие специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты (маски и перчаток).

Ситуацию с авиасообщениями прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - заявил глава МИД.

Кабмин выделил дополнительно 3,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом в стране. По словам главы Минздрава, эти деньги будут потрачены на закупку средств индивидуальной защиты и зарплату медикам во время пандемии. В Украину из Китая прибыл еще один медицинский груз. В рамках помощи доставлены 320 тыс защитных костюмов.

Правительство открыло еще один пункт пропуска на границе с Польшей. Из перечня закрытых КПП исключен пункт пропуска "Рава-Русская".

Пик пандемии в мире

За последние сутки в мире заболели коронавирусом более 80 тыс человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в США – 24 045. Далее в списке Российская Федерация с 10 102 новыми зараженными и Бразилия с 6 449 больными. На данный момент в мире числятся 3,7 млн инфицированных COVID-19. Умерли от осложнений инфекции 257 953 человек. За последние 24 часа скончались 5 712. В США зафиксированы более 2,3 тыс летальных случаев коронавируса за сутки.

В Германии также зафиксирован рост заболеваемости и смертности от коронавируса. За последние 24 часа подтверждены 947 случаев инфицирования и 165 смертей. В целом в стране зарегистрированы 164 807 заражений, из них завершились летально 6 996.

В Индии произошла вспышка коронавируса среди правоохранителей, патрулирующих города. За последние несколько дней сотни полицейских заразились COVID-19. Как сообщили власти штата Махараштра, за неделю количество больных полицейских удвоилось. В стране зарегистрированы 50 тыс инфицированных и 1694 летальных случаев болезни.

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса, возобновляются занятия в школах. 57 тыс старшеклассников начнут подготовку к экзаменам после прохождения тестов на коронавирус. Кроме того, в учебных заведениях предусмотрено сохранение социальной дистанции между школьниками.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил о необходимости с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер. "Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина к нормальному образу жизни - ред.) очень осторожно", - сказал Гебреисус.