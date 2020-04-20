Минздрав: новая вспышка коронавируса может произойти через неделю после Пасхи

Фото: богослужения на Пасху (скриншот с видео)

Новую вспышку прогнозируют через пять-десять дней

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, когда ожидать новую вспышку коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "1+1".

По словам представительницы Минздрава, новую вспышку коронавируса прогнозируют через 5-10 дней после Пасхи, ведь многие украинцы, несмотря на карантинные ограничения, пошли в церковь, где могли заразиться. Такая ситуация уже наблюдалась после Вербного воскресенья.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть определенный опыт, на пятый-десятый день после такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости... Мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - подчеркнула она.

Микичак отметила, что несоблюдение карантина украинцами может повлиять на его продолжение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области Пасху встречали с нарушениями карантина. Несмотря на запрет правительства, на богослужение в храм пришло большое количество верующих, которые при этом не имели средств защиты.

После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что из-за нарушения карантина на Пасху через неделю в Святогорске может быть вспышка коронавируса.