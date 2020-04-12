Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля

Более 100 тыс. человек стали жертвами пандемии коронавируса. Во всем мире продолжается борьба с распространением инфекции. Из-за вспышки СOVID-19 украинцам до понедельника запретили выходить на улицу в ряде областей. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире на 12 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших в Украине достигло 2511 человек

с диагнозом СOVID-19 умерло 73 пациента

в Черновицкой, Волынской, Закарпатской областях введен тотальный карантин на выходные

первые случаи коронавируса выявлены в Николаевской области

вакцина от СOVID-19 может появиться осенью

Статистика Минздрава

За прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 308 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в стране заболело 2511 человек, из них 79 выздоровели.

Количество летальных исходов достигло 73. За день умерло 4 человека. Общий показатель смертности от СOVID-19 в Украине составляет 2,9%, что меньше среднестатистического по миру (2-12%).

1017 человек с подтвержденным диагнозом были госпитализированы. 45 пациентов пребывают в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой области и Киеве. Также стремительно растет заболеваемость в Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой областях.

За прошедшие сутки выявлено два первых случая заражения в Николаевской области у граждан, недавно вернувшихся из Польши.

Борьба с коронавирусом в Украине

На праздничных выходных по случаю католической Пасхи в некоторых регионах Украины действует усиленный карантинный режим.

Так, в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях местным жителям рекомендовано не покидать свои дома с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля. В Киевской области ограничили посещение мест захоронений на кладбищах - не более, чем по двое людей, обязательно в масках.

В "Борисполе" приземлился спецборт из ОАЭ с эвакуированными украинцами и гуманитарной помощью. 11 апреля из Эмиратов в Украину вернулось 113 человек. Также самолет доставил 10 тонн средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, комбинезоны, дезинфицирующие средства и др.).

Правительство намерено компенсировать предприятиям выплаты для зарплат, если на время карантина они не будут увольнять работников. Такое пособие по "временной безработице" будет выплачиваться в размере минимальной заработной платы.

Кабмин разрабатывает стратегию выхода из карантина. Согласно представленным наработкам, в начале мая украинцы могут начать выходить на работу. Для восстановления экономики планируется создать 500 тыс. дополнительных рабочих мест, ввести кредитную поддержку для малого и среднего бизнеса

В Минздраве сообщили о начале тестирования методом ПЦР-исследования всех больных пневмонией, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Кроме того, с 10 апреля обязательный тест на коронавирус еще до появления симптомов проходят граждане, которые недавно вернулись из-за границы, а также контактный круг лиц зараженных СOVID-19.

Украинские аптеки официально могут продавать экспресс-тесты на выявление коронавирусной болезни. Тест-системы также разрешено закупать частным лабораториям.

В субботу на границе с Венгрией образовались очереди. Большое количество граждан собралось в украинском пункте пропуска "Тиса" и венгерском "Захонь". По сообщению ГСЧС, украинцы возвращаются домой в связи с пасхальными праздниками и эпидемиологической обстановкой. Для перевозки людей через границу организовано 12 автобусов.

Ситуация с коронавирусом в мире

С начала пандемии в мире выявлено более 1,7 млн инфицированных СOVID-19. Количество летальных случаев достигло 103 тыс. США лидирует по темпам заболеваемости, где заболело более 500 тыс. человек. На втором месте - Испания (161,8 тыс). В Италии, Франции и Германии число зараженных превысило 100 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о замедлении пандемии коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции. При этом в ВОЗ отметили, что несмотря на замедление распространения СOVID-19, быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Ученые во всем мире продолжают разработку вакцины от коронавируса. По заявлению исследователей Оксфордского университета, лекарство может появиться уже в сентябре. В течение следующих двух недель пройдут испытания препарата на людях.

Показатель смертности в США достиг самого высокого значения за все время эпидемии. 2018 человек скончалось от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число жертв возросло до 18 777. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении тех стран, которые откладывают эвакуацию своих граждан из США.

В Испании уменьшается число летальных случаев. За прошедший день скончалось 510 пациентов, что является самым низким показателем с 23 марта. Смертность от коронавируса снижается третий день подряд. Общее число заболевших составляет 161 852 человека.

В Турции на двое суток ввели комендантский час. Для предотвращения распространения болезни жителям 31 провинции, в т.ч. столицы Анкары и крупнейшего города Стамбула, запретили выходить на улицу до 00:00 13 апреля. Количество летальных случаев в Турции уже превысило 1 тыс.

В Италии карантин продлили до 3 мая. В указе правительства сохраняется запрет на выход из дома и все введенные ранее ограничения. Итальянский премьер-министр заявил, что это трудное, но необходимое решение, за которое он готов взять на себя политические обязательства.

В Южной Корее намерены ужесточить наказание для нарушителей карантина. В планах властей обязать граждан носить специальные браслеты для отслеживания местоположения. Данные меры связаны с участившимися случаями несоблюдения режима самоизоляции. Всего в стране выявлено 10,4 тыс. случаев коронавируса, 11 человек скончалось.

Смертность от СOVID-19 в Великобритании достигла пика. За последние сутки умерло наибольшее число людей с начала пандемии в стране (980 человек). Общее число летальных случаев возросло до 8 958. В то же время, заболевшего премьер-министра уже перевели в обычную палату из реанимации. Однако к своим обязанностям Борис Джонсон вернется только через месяц.

В Беларуси растет заболеваемость среди персонала медицинских учреждений. Коронавирусом заразилось более 300 медработников. В общем по стране зафиксировано 2 226 случаев СOVID-19, из них 23 - летальные.