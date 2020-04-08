Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал рекомендации при проведении ритуальных обрядов

В частности, захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу
В связи с ростом количества летальных исходов от коронавируса Минздрав опубликовал список рекомендаций при проведении ритуальных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, при проведении ритуальных обрядов Минздрав ввел следующие рекомендации:
Также в Офисе президента заявили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.