Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал рекомендации при проведении ритуальных обрядов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу

В связи с ростом количества летальных исходов от коронавируса Минздрав опубликовал список рекомендаций при проведении ритуальных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, при проведении ритуальных обрядов Минздрав ввел следующие рекомендации:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Также в Офисе президента заявили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.