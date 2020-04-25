Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 25 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні

В Україні захворіли на коронавірус за добу 477 осіб. На даний момент МОЗ називає ситуацію контрольованою. За весь час пандемії в країні зафіксовано 7647 заражених, одужав 601 хворий, померли від ускладнень інфекції 193 українця.

Кількість інфікованих в Чернівецькій області та Києві у рази перевищує показники захворюваності в інших регіонах країни. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 25 квітня

Чернівецька область - 1199 інфікованих. За добу захворіло на коронавірус 59 мешканців регіону. МОЗ вважає, що зростання кількості інфікованих пояснюється масовим відвідуванням храмів. Вперше в Україні зараження COVID-19 зафіксовано в області 3 березня.

Київ - 1122 інфікованих. Мер Києва Віталій Кличко поінформував про 63 заражених за останні 24 години. Серед нових інфікованих 9 священнослужителів: 5 випадків захворювання виявлено у Києво-Печерській Лаврі, три у Покровському Голосіївському монастирі і ще один у жіночому монастирі Святого Пантелеймона. "Майже 10% з тих, хто захворів коронавірусом в Києві, це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 111 медиків заразилися коронавірусом, 16 з них лікуються в стаціонарах", - уточнює Кличко. Вперше випадки інфікування COVID-19 підтверджено у Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 684 інфікованих. За інформацією МОЗ, за добу заразилися 40 мешканців регіону. Перші випадки хвороби виявлено в області 19 березня.

Тернопільська область - 532 інфікованих. За останні 24 години кількість інфікованих в області зросла на 33 пацієнтів. Перші випадки зараження на Тернопільщині зареєстровано 19 березня.

Київська область - 505 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, 54 випадки зараження підтвердилися в області за добу. У двох гуртожитках під Києвом проходить дезінфекція. У селі Петропавлівське Бориспільського району в гуртожитку жила інфікована медпрацівниця, а в Гостомелі хворий військовослужбовець Нацгвардії. Перші інфіковані в області зафіксовано 17 березня.

Рівненська область - 437 інфікованих. У Рівному помер 68-річний заражений на коронавірус чоловік. Хворий мав важку супутню патологію. За словами лікаря, пацієнта привезли після операції у важкому стані. Медики добу боролися за його життя. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість нових інфікованих за добу в регіоні зросла на 41 особу. Перший заражений COVID-19 виявлено в Сарненської районної лікарні 27 березня.

Вінницька область - 370 інфікованих. За добу в області заразилися 17 мешканців регіону. Щодо 4 хворих працівників повідомило підприємство "Укроборонпрому". Перші інфіковані у регіоні зареєстровано 25 березня.

Житомирська область - 309 інфікованих. У Бердичеві з'ясували причини спалаху захворювання серед медичних працівників. "Причиною інфікування стала безпечність і ненастороженість, тому що практично інфікування відбулося у медичного працівника, яка контактувала із приїжджим з-за кордону. Потім, працюючи разом зі своїми колегами, на жаль, не знала, що вона є хворою і зрозуміло, що інфікування відбулося не тільки пацієнтів, але й медичних працівників", - поінформував голова облдержадміністрації Микола Суслик. За добу в регіоні виявлено 5 нових заражених. Перші хворі COVID-19 зафіксовано в області 12 березня.

Львівська область - 298 інфікованих. 16 жителів регіону захворіли коронавірусом за добу. На даний момент у лікарнях області знаходяться 105 заражених, 5 з них у реанімації. Перший випадок інфікування виявлено у Львові 20 березня.

Кіровоградська область - 283 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 25 нових заражених, 19 - у Кропивницькому. "Серед 25 нових інфікованих на коронавірус - 12 медпрацівників: 7 медпрацівників приватної клініки, 1 медпрацівник дитячої обласної лікарні, 1 медпрацівник обласного тубдиспансеру, 1 медпрацівник станції переливання крові, 2 медпрацівника Центру екстреної швидкої допомоги", - поінформував голова ОДА Андрій Балонь. За весь час пандемії у регіоні померли від інфекції 24 мешканця. Перші заражені коронавірусом зареєстровано в регіоні 29 березня.

Закарпатська область - 260 інфікованих. 30 мешканців області захворіли за добу. Перший випадок інфекції виявлено у регіоні 26 березня.

Черкаська область - 234 інфікованих. За добу заразилися 14 мешканців регіону. Вперше інфіковані з'явилися на Черкащині 22 березня.

Дніпропетровська область - 224 інфікованих. За даними облради, у регіоні заразилися за добу 29 осіб: у Дніпрі - 12, Кривому Розі - 10, Дніпровському районі - 3, Першотравенську - 3, і Петриківському районі - 1. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом спалаху захворювання в трьох реабілітаційних центрах Дніпра. Перші випадки хвороби виявлено у регіоні 19 березня.

Волинська область - 203 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, заразилися в регіоні за добу 15 осіб. Перші хворі на коронавірус на Волині з'явилися 25 березня.

Одеська область - 169 інфікованих. В Одесі у приватному будинку для літніх людей зафіксовано спалах коронавирусу. Заразилися відразу 5 осіб. За даними ЗМІ, серед інфікованих 3 медичних працівники. За добу МОЗ зафіксував 8 нових хворих коронавірусом в області. Вперше в області COVID-19 виявлено 24 березня.

Запорізька область - 163 інфікованих. За інформацією МОЗ, 17 жителів регіону захворіли на коронавірус за останні 24 години. Вперше інфіковані у Запоріжжі зафіксовано 25 березня.

Полтавська область - 161 інфікований. Ситуація із захворюваністю на коронавірус за добу не змінилася. Перші заражені у Полтаві зареєстровано 27 березня.

Харківська область - 118 інфікованих. За добу заразилися 17 жителів регіону. Перші дані про інфікованих зафіксовано в області 28 березня.

Миколаївська область - 104 інфікованих. Кількість заражених в регіоні зросла на 5 осіб за останню добу. Перші дві інфіковані жінки похилого віку виявлено у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Сумська область - 90 інфікованих. За інформацією МОЗ, кількість заражених в області за добу збільшилася на одну особу. Перші інфіковані у Сумах зафіксовано 25 березня.

Херсонська область - 77 інфікованих. За добу МОЗ не зафіксовано нових заражених у регіоні. Перші випадки на коронавирус зареєстровано в області 25 березня.

Хмельницька область - 65 інфікованих. МОЗ поінформувало про трьох заражених за добу в області. Перші хворі на коронавірус у регіоні зареєстровано 27 березня.

Луганська область - 27 інфікованих. Нових заражених у регіоні за добу не виявлено. Перший випадок на коронавирус підтверджено в області 25 березня.

Донецька область - 24 інфікованих. МОЗ передає інформацію про 3 заражених за добу в регіоні. Перші хворі коронавірусом в області виявлено 18 березня.

Чернігівська область - 19 інфікованих. Кількість заражених в регіоні зросла на 2 випадки інфікування за останню добу. Вперше коронавірус виявлено в області 26 березня.