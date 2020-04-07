Коронавирус среди нардепов и покушение на бизнесмена: новости за 6 апреля

Коллаж РБК-Украина

Количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 1319 человек, Польша вводит запрет на свободное передвижение в, центре Николаева произошла стрельба, ранен бизнесмен "Мультик". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 6 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

В центре Николаева произошла стрельба, ранен бизнесмен "Мультик"

В Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральному произошла стрельба, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По данным местного издания Novosti N, в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как "Мультик". В данный момент он находится в реанимации.

Напомним, в августе 2017 года Титова арестовывали по делу о создании группировки, которая с 2008 года занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами и хищением государственных средств. Осенью следующего года он вышел на свободу.

Полиция нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльском лесу устроил местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне уже третий день и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

"Как пояснил полицейским молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - сообщили в полиции.

Раде предлагают перенести КСУ в Харьков

Верховной раде предлагают перенести Конституционный суд Украины из Киева в Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта № 3300, который опубликован на сайте Рады.

Как считает автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Самолет МАУ взломали американцы: в Иране сделали странное заявление

В Иране завили, что не будут арестовывать военных сбивших украинский пассажирский самолет, по причине того, что авиасудно не контролировалось диспетчерами и двигалось странно. Об этом сообщил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.

По его словам, борт был в Израиле за неделю до атаки и там его систему взломали американцы, перехватив управление. Он также отметил, что на самолете были установлены специальные цели в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

В киевском Гидропарке 10 полицейских ловили голого нарушителя (видео)

В столичном Гидропарке из-за ужесточения карантинных мер полиция оцепила вход на мосту, и не пускала людей, которые пришли потренироваться на площадку. Полицейские увидели плывущего мужчину и в составе 10 человек ждали его на берегу, чтобы вывести. Спортсмен не спешил выходить из воды, он ходил туда-сюда и о чем-то говорил с представителями правопорядка.

В итоге мужчина все же вышел из воды и далее он уже шел в сопровождении "копов" (видео).