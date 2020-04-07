Коронавірус серед нардепів та замах на бізнесмена: новини за 6 квітня

Колаж РБК-Україна

Кількість хворих на коронавірус в Україні досягло 1319 чоловік, Польща вводить заборону на вільне пересування в, центрі Миколаєва сталася стрілянина, поранено бізнесмена "Мультика". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 6 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

У центрі Миколаєва сталась стрілянина, поранений бізнесмен "Мультик"

У Миколаєві біля бізнес-центру по пр. Центральному сталась стрілянина, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

За даними місцевого видання Novosti N, в голову був поранений відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як "Мультик". В даний момент він знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Титова заарештовували по справі про створення угруповання, яке з 2008 року займалося погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, викраденнями і розкраданням державних коштів. Восени наступного року він вийшов на свободу.

Поліція знайшла винуватця пожежі у Чорнобильскій зоні

Пожежу у Чорнобильському лісі влаштував місцевий житель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Київській області.

Повідомляється, що винуватцем пожежі, яка триває у Чорнобильській зоні вже третій день і знищила майже 5 га Котовського лісництва, виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області.

"Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - повідомили у поліції.

Раді пропонують перенести КСУ до Харкова

Верховній раді пропонують перенести Конституційний суд України з Києва до Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту № 3300, який опубліковано на сайті Ради.

Як вважає автор законопроекту нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова, перенесення КСУ зі столиці до Харкова, який вважається юридичною столицею України, підвищить рівень незалежності самого суду.

Літак МАУ зламали американці: в Ірані зробили дивну заяву

В Ірані заявили, що не будуть заарештовувати військових, які збили український пасажирський літак, через те, що авіасудно не контролювалося диспетчерами та рухалося дивно. Про це повідомив член комісії з питань законодавства і юстиції іранського парламенту Хассан Норузі.

За його словами, борт був в Ізраїлі за тиждень до атаки й там його систему зламали американці, перехопивши управління. Він також зазначив, що на літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Зараз".

У київському Гідропарку 10 поліцейських ловили голого порушника (видео)

В столичному Гідропарку через посилення карантинних засобів поліція оточила вхід на мосту, і не пускала людей, які прийшли потренуватися на майданчик. Поліцейські побачили на воді чоловіка й у складі 10 осіб чекали його на березі, щоб вивести. Спортсмен не поспішав виходити з води, він ходив туди-сюди та про щось говорив з представниками правопорядку.

В результаті чоловік все ж вийшов з води й далі він вже йшов у супроводі "копів" (відео).