В Словакии самая низкая смертность от COVID-19 в Европе

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В стране закрыли школы, магазины и границы раньше, чем в любой другой стране после Италии

Самая низкая смертность от коронавируса среди европейских стран была зафиксирована в Словакии. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Для того, чтобы сдержать эпидемию вируса, стране помогло введение жестких мер при первых случаях коронавируса в стране, а также отслеживание контактов больных.

Так, Словакия закрыла школы, магазины и границы раньше, чем любая другая страна после Италии. Политики и телеведущие начали носить маски еще до того, как правительство сделало это обязательным.

"Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно", - заявила заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете в Вене Ева Шернхаммер.

Глава Братиславского района Юрай Дроба дал распоряжение закрыть школы через два дня после выявления первого случая заражения в стране. Также в начале эпидемии главный санитарный инспектор Ян Микас приказал полиции остановить колонну лыжников, которые возвращались из Австрии, и поместить их на обсервацию. Тогда у около 60 спортсменов подтвердили заражение коронавирусом.

Теперь в Словакии самый низкий показатель смертности от коронавируса в Европе - 3,3 смерти на миллион населения, тогда как в Польше этот показатель - 14,1, а в Испании - 496,2.

"Если эта тенденция сохранится, мы сможем сказать, что справились с ситуацией как одни из лучших. Среди большинства населения вирус не распространяется", - резюмировал глава правительственного Института политики здравоохранения Мартин Сматана.

Напомним, 1 апреля в Словакии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса умер 60-летний мужчина, у которого была пневмония.

Позже стало известно, что с 22 апреля правительство Словакии решило ослабить карантин в стране. Так, открылись магазины, кафе и рестораны, а также разрешили заниматься спортом на свежем воздухе.