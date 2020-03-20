Коронавирус - первая пандемия после свиного гриппа: как мир боролся с H1N1

На данный момент около 220 тыс. людей по всему миру инфицированы коронавирусом COVID-19. Гораздо большее число заболевших было во время вспышки свиного гриппа в 2009 году.

Вирус H1N1 спровоцировал панику, подобную происходящей сейчас во многих странах. Как мир и Украина боролись с пандемией 10 лет назад - в материале РБК-Украина.

Вспышка свиного гриппа в мире

Первые случаи инфицирования штаммом гриппа типа"A" H1N1 были лабораторно подтверждены в апреле 2009 года на территории Южной Калифорнии.

Заболели дети возрастом 9 и 10 лет. Как оказалось позднее, вирус проник в США из Мексики, где люди начали болеть еще в марте.

Инфекция стремительно распространялась по миру и охватила 200 стран. Уже в начале июня ВОЗ присвоила самый опасный, 6-й уровень угрозы - пандемии.

По официальным данным, свиной грипп унес жизни 19 тыс. человек в мире. Однако спустя несколько лет исследователи смертности от A/H1N1 заявили о результате примерно в 203 тыс. жертв. Наибольшее количество заболевших было в США (около 1 млн.), Мексике, Бразилии, Аргентине.

для противодействия вирусу в США массово закрывались школы, президент Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение.

режим ЧС был введен в Гонконге.

в Мексике действовал карантин с запретом массовых мероприятий, были закрыты все образовательные заведения, спортивные соревнования проходили без зрителей.

в Евросоюзе рекомендовали населению отложить поездки в США и Мексику.

пассажиры аэропортов во многих странах проходили температурный скрининг.

Для лечения свиного гриппа применялись известные противовирусные препараты Осельтамивир (Тамифлю) и Занамивир (Реленза).

Разработка вакцины от H1N1 началась в июле 2009, и уже в декабре препарат доказал свою эффективность. Активность распространения вируса снизилась, в августе 2010-го ВОЗ объявила о завершении пандемии.

Свиной грипп в Украине

Весной 2009-го госкомитет ветеринарной медицины запретил ввоз свинины в Украину из США, Канады и Мексики. Первый случай заболевания зафиксировали в июне у молодого человека, который посещал Соединенные Штаты.

Эпидемия гриппа A/H1N1 в Украине началась осенью 2009 года, наибольшее количество заболевших было в западных регионах. Именно здесь началась паника - люди раскупали оксолиновую мазь, противовирусные лекарства. Маски и марлевые повязки были в дефиците во всех аптеках.

Карантин с запретом на проведение массовых мероприятий действовал в 9 областях.

С 30 октября 2009 года на 3 недели были закрыты все школы и высшие учебные заведения страны. Правительство разработало меры для ограничения переездов граждан между областями и обязало граждан носить маски

В ноябре в Киев доставили самолетом партию из 300 тыс. упаковок “Тамифлю” для борьбы со свиным гриппом.

К концу ноября 2009 года в Украине лабораторно было подтверждено 225 случаев заражения A/H1N1, умерло 17 человек. В декабре заболеваемость пошла на спад и карантин в школах был отменен.

Симптомы свиного гриппа и чем он отличается от COVID-19

Свиной грипп относится к штаммам группы H1N1 (данный тип был причиной пандемии 1918 года, известной как “испанка”).

Вирус 2009 года имеет уникальную комбинацию генов, наиболее схожую со штаммом вируса у свиней. При этом подтвердить возможность его распространения среди животных не удалось.

A/H1N1 передается только от человека к человеку и проявляется такой симптоматикой:

внезапное ухудшение самочувствия;

жар свыше 38 градусов;

ломота в мышцах;

кашель;

воспаление носоглотки и насморк;

тошнота и диарея;

осложнение - вирусная пневмония.

Отличием свиного гриппа от коронавируса является то, что A/H1N1 представлял большую опасность для молодых людей и лиц среднего возраста.

Порядка 60-80% умерших от свиного гриппа были младше 65 лет. Как известно, жертвами COVID-19 чаще становятся люди преклонного возраста (в группе наибольшего риска лица, старше 70 лет).