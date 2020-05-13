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Коронавирус в Николаевской области подтвердили еще у троих человек

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 11:51
Коронавирус в Николаевской области подтвердили еще у троих человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее сообщалось об отсутствие новых заболеваний в области за вчера

В Николаевской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 10 утра 13 мая в области 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 - медицинские работники. За сутки выздоровели 14 пациентов, всего вылечились 65 жителей области. Умерли 5 пациентов.

Наибольшее количество случаев выявлено в Домановском районе:

  • Николаев - 40 человек;
  • Южноукраинск - 36 человек;
  • Первомайск - 5 человек;
  • Арбузинский район - 6 человек;
  • Братский район - 3 человека;
  • Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
  • Врадиевский район - 3 человека;
  • Домановский район - 54 человека;
  • Казанковский район - 1 человек;
  • Николаевский район - 1 человек;
  • Николаевский район - 37 человек;
  • Снигиревский район - 1 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область стала одной из пяти областей, где за вчера не было подтверждено новых случаев коронавируса. Также COVID-19 не был выявлен в Запорожской, Черниговской, Луганской и Сумской областях.

Отметим, по последним данным Минздрава в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 402 новых заболеваний. Умерли за 12 мая 14 пациентов. Общее количество жертв коронавируса выросло до 439.

Теги Новости Украины УкраинаНиколаевская областьКоронавирус
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