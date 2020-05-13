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Коронавірус в Миколаївській області підтвердили ще у трьох людей

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 11:51
Коронавірус в Миколаївській області підтвердили ще у трьох людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося про відсутність нових захворювань в області за вчора

У Миколаївській області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Миколаївській облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що станом на 10 ранку 13 травня в області 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 - медичні працівники. За добу одужали 14 пацієнтів, всього вилікувались 65 жителів області. Померло 5 пацієнтів.

Найбільша кількість випадків виявлено в Доманівському районі:

  • Миколаїв - 40 осіб;
  • Южноукраїнськ - 36 осіб;
  • Первомайськ - 5 осіб;
  • Арбузинського район - 6 осіб;
  • Братський район - 3 людини;
  • Вознесенськ і Вознесенський район - 41 особа;
  • Врадіївський район - 3 людини;
  • Доманівський район - 54 особи;
  • Казанківський район - 1 людина;
  • Миколаївський район - 1 людина;
  • Миколаївський район - 37 осіб;
  • Снігурівський район - 1 людина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала однією з п'яти областей, де за вчора не було підтверджено нових випадків коронавіруса. Також COVID-19 не був виявлений у Запорізькій, Чернігівській, Луганській та Сумській областях.

Зазначимо, за останніми даними Моз, в Україні підтверджено 16 425 випадків коронавіруса. За минулу добу підтвердили 402 нових захворювань. помер 12 травня 14 пацієнтів. Загальна кількість жертв коронавіруса зросла до 439.

Теги Новини України УкраїнаМиколаєвська областьКоронавірус
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